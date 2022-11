Kauaaegne vang kirjutab pättide subkultuurist

«Ühest küljest võib muidugi öelda, et see subkultuur kuulub maailma, mis on Eestis eeskätt uute vanglate ehitamise taustal jõuliselt hääbunud. Seda põhimõtteliselt enam pole,» jutustab Sarapuu. «Samas võib tõdeda, et meilgi elab piisavalt palju inimesi, kes on selle subkultuuriga vägagi lähedalt kokku puutunud ning selle põhimõtete järgi elanud. Usun, et näiteks mõnel noorel sisekaitseakadeemia õppuril oleks mõistlik teada, kuidas mõne inimese jaoks, kel vangla- ja pätikultuuriga tihedamad sidemed, elus asjad käivad. Millised on ses maailmas kirjutamata (ent seda jäigemad) reeglid ja millised karistused, kui neist üle astud.»