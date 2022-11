PÖFFIGIID ⟩ Kuulsused kuulsas ja kurvas Chelsea hotellis

Lõvide vennaskond (Eesti)

Unistavad seinad. Chelsea hotell (Belgia)

See kurbilus film on pühendatud kõigile neile, kes on leidnud ja leiavad jätkuvalt inspiratsiooni legendaarse Chelsea hotelli boheemlaslikust atmosfäärist – nende unedele ja unistustele. Kas siin on veel kohta endisaegsele boheemlusele, mida esindavad selle maja viimased üürnikud – üks värvikam kui teine –, kui lõpeb terve igaviku kestnud remont ja Chelseast saab luksuslik kõrgklassi hotell?