GALERII ⟩ Vaid viiel õhtul: jalustrabav drag-show madame Andrus Vaariku juhtimisel

«Eelmistel drag-show'del olen näinud etenduse lõpus kellegi vanaema, geipaari ja teatrikriitikut koos rõõmust huilgamas. Sest sel õhtul toimus just seal midagi, mis inimesi ühendab. Kriitik ei pea enam kriitik olema, ja isegi kui see vanaema ei mõista seda gei-värki, aga näeb oma pojapoega seal kõrgetel kontsadel kablutamas, tunneb ta, et see kõik on nii normaalne. Kui tahab, tehku!» tutvustab drag-show' tausta lavastaja Jüri Nael. «See on selline rõõm, mis tõstab katuse. Nagu meie ürituse tutvustuski ütleb: «Seinad sätendavad, valgusvihud veiklevad ja ükshaaval kõnnivad meie ette need pöörased inimesed, kelle võimuses on muuta üheks hetkeks terve universum õnnelike olevuste kohtumispaigaks!»»