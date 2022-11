Paavo Matsin esineb Austrias kirjandusfestivalil «Komöödia ja kriis»

Maalilises Krems an der Donaus peetav üritus keskendub satiirilistest ettekuulutustest tegelikkuse leiutamise võimalusteni, musta huumori ja praegu Euroopas asetleidva apokalüptilise olukorra seoste otsingule. Festivali käigus tutvustatakse ka Matsini saksakeelset «Gogoli diskot» (tõlkinud Maximilian Murmann, kirjastus Homunculus 2021), mille ilmumine on saksakeelses meedias tekitanud elavat vastukaja. «Gogoli disko» on tänaseks tõlgitud 13. keelde.