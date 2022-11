GALERII ⟩ Rokivad nagu noored mehed! Uriah Heep andis Tallinnas vägeva kontserdi

Bänd on oma karjääri jooksul hoidnud omanäolist ja stiilipuhast joont. Uriah Heepi debüütalbum «...Very 'Eavy ... Very 'Umble» ilmus 1970. aastal ning bänd on maailmale andnud hitid nagu «Gypsy», «Lady In Black» ja «Easy Livin'».