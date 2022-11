KULTUURIS KUUM ⟩ Lõbusad inimesed Gram-Of-Funist teevad lõbusat muusikat

Gram-of-Fun, kuhu kuuluvad Kristel Aaslaid, Martin Kuut, Kostja Tsõbulevski, Frederik Küüts, Jaan Jaago, Mattis Kirsipuu ning Dr. PhilGood, on küll tegutsenud juba üsna hea hulk aastaid, ent esimese albumini jõuti alles nüüd ning seda üsna ootamatutes ja ebatraditsioonilistes tingimustes.

Mõnusalt suvise vaibiga «To the Great Unknown» on Kostja Tsõbulevski sõnul küll heliliselt üsna helge, ent väljendab lüüriliselt emotsionaalset segadust, mis koroona ning sõda endaga kaasa on toonud.