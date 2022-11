51 miljonit! See maal müüdi rekordsumma eest

Rekordi tegi Piet Mondriani maal «Kompositsioon II» (1930) , mis müüdi 51 miljoni dollari eest. Ehkki Sothbeby’s oksjoni kogukäive ületas suurelt ennustatud 318 miljoni dollari piiri, jäi see alla Chistie oksjonile. Seal tuli müügile tehnoloogiaparuni Paul G. Alleni kunstikollektsioon, mille müügikäive koos maksudega oli rekordiline 1,5 miljardit dollarit. See on suurim summa, milleni on iial küündinud ühe kollektsiooni tööde müük.