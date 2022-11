Lilian Mosolainen avab eksistentsialistliku maalinäituse

Teos adub inimelu looduse ringkäigu osana ja tunnetab sellena ka surma ning on kantud Ukraina sõja meeleoludest, millele viitavad ristid maalil. Maalitehniliselt on minu viimase aja teosed tugeva joonistusliku algega ja sügavalt eksistentsiaalse ning sümbolistliku alatooniga nagu näiteks ka maal «Õnnistegija surm».

Näitusel on eksponeeritud teosed alates eelmise sajandi kaheksakümnendatest aastatest kuni aastani 2022. Kõige vanema maali «Eine roheluses» ning viimase maali «Memento mori» vahel on teatav sarnasus just realistliku joonistuse osas. Kunstnikutee algetapist pärineb samuti ka teos «Laevahukk», mis on üllatuslikus abstraktses laadis, kuid teemakäsitluselt seostub minu viimaste maalide dramaatilise meeleoluga.