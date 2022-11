Vello Vinn avab Allee uue galeriiruumi graafikanäitusega

Eesti graafikakunsti elav klassik Vello Vinn avab neljapäeval, 17. novembril kell 15 Tallinnas Allee-galerii uue näitusepaiga (Uus tn 10) oma väljapanekuga «Multiplitseeritud». Väljapanek on läbilõige 21. sajandil loodud üheksast sürrealistlikust sarjast, teemadeks linn, mütoloogia ja inimene. Näituse on koostanud ja kujundanud Harry Liivrand ja see jääb avatuks kuni 8. jaanuarini 2023.