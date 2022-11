PÖFFISOOVITUS ⟩ Muinasjutt TikTokist ja Instagramist, koleda lõpuga

Neist kahest filmist on Sundance’i filmifestivalil maailma esilinastuse saanud «TikTok, Boom.» valinud loojutustamiseks mingil määral lihtsama tee. Filmitegijad on üles võtnud terve rea intervjuusid ning monteerinud need siis hoogsaks ja informatiivseks pildireaks, mis teeb ladusalt, puust ja punaselt selgeks, miks TikTok on ikka saatanast.