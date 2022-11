Uriah Heep Tallinnas: ei ole vanadus veel tagumikust tükki välja hammustanud

Mõne bändi pika ea saladus ja vahelduv edu pole mitte ainult imetlusväärne, vaid ka täiesti uskumatu. Ja kui üks bänd on sedavõrd kaua tegev olnud kui Uriah Heep, ent miks mitte ka Judas Priest või näiteks The Rolling Stones, tahaks esimese asjana öelda midagi kaunisõnalist ja pateetilist, et väljendada rõõmu ja uskumatust, mis ühe bändi puhul sellisest east kõneledes on tihtipeale vältimatu.