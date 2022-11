L.S. Dunes, «Past Lives», 5/5

L.S. Dunesi «Past Lives» on tõesti väga-väga hea, kui mitte hämmastav album. On selge, et tervikalbumile on supergrupi liikmed kaasa toonud just selle, mis liikmete originaalbändid sedavõrd suurepäraseks teeb, ning rakendanud seda niivõrd uudses võtmes, kui see vähegi võimalik on. Muidugi on siingi mõned laenud üsna ilmsed ja nii meenutab lugu «Blender» üsna selgelt bändi My Chemical Romance varastel 2000. aastatel ning päris hästi kõlavad läbi ka Coheed&Cambriale omased kitarrikäigud ja loodünaamikad.