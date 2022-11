Tšugunkin oli oma ihuga head äri teinud: Kiievi all kaotas ta vasaku käe sõrmed ja sai vastu televiisori, Izjumi alla jättis ta silma ja tõi kaasa sooja jope, Harkivi all amputeeriti jalg ja anti valurahaks WC-pott, Bahmuti all purustas granaat mõlemad käed ja anti hüvituseks külmkapp, mis oli bandeeralase poolt ostetud toitu täis.