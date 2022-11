PÖFFIGIID ⟩ Usulahu kammitsas naised tõstavad häält

Räägime vihkamisest (Hispaania)

Argentinast pärit režissööri Vera Fogwilli «Räägime vihkamisest» jutustab reaalajas loo kahe parandamatult haige naise hüvastijätust. Selles intiimses ja sügavas vestluses arutavad nad oma seisukohti emadusest, sõprusest ja viisidest haigusega toimetulemisel. Nii saab alguse võrratu jutuajamine, mis meenutab meile parimat, mida kinol vanasti pakkuda oli.

See silmapaistev draama koos Hispaania staari Cecilia Rothiga (kes sündis Argentinas, kuid on enim tuntud oma hiilgava näitlejatööga filmis «Kõik minu emast») ja imelise Maricel Álvareziga tõestab kõige märkimisväärsemal moel, et kui on olemas uuenduslik stsenaarium, hiilgavad näitlejannad, selge visuaalne kontseptsioon ja pühendunud režissöör, ei ole vaja hiiglaslikke Hollywoodi eelarveid ega tonnide kaupa eriefekte, et luua ülimalt intelligente, meelelahutuslik ja julge film meie aja üliolulistel teemadel.

Film linastub PÖFFi kriitikute valiku võistlusprogrammis 17., 24. ja 26. novembril.

Naised räägivad (USA)

Näitlejana juba noores eas tuule tiibadesse saanud Sarah Polley on viimaste aastate jooksul korduvalt ja ilmekalt tõestanud, et tegu on unikaalset silma omava kindlakäelise lavastajaga, kes samas on võimeline käsitlema mistahes rasket teemat peenetundeliselt ja suure empaatiavõimega. Ilmselt ei möödunud aastatetagune #MeToo liikumine filmitegijast omapoolset jälge jätmata ning linateoses «Naised räägivad» annab Polley hääle naistele, kelle hääl ei ole siiani jõudnud väga palju kaugemale nende endi kitsast maailmast.

Linateoses «Naised räägivad» annab Sarah Polley hääle mennoniitide kogukonna naistele. Foto: Filmikaader