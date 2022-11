Korralik küte: Eesti death metal bänd Surgent avaldas debüütalbumi

Ansambli sõnul on nad käesoleva albumiga saanud teha muusikat, mida nad on alati tahtnud teha.

«See on küll death metal, aga oma imelike, kohati väga eklektiliste kiiksudega, milles on grunge, stoner, bossa jms mõjutused – ma ei tea ühtegi teist sellist bändi,» kommenteeris bassist Jüri Tarkpea.

Selle plaadiga kompab bänd muusikalisi piire, mille tulemusena saab kuulda ainulaadset kooslust liittaktimõõtudest ja meloodilisusest, mis viib death metali järgmisele tasemele.

Albumi esitluskontserdid toimuvad 24. novembril Kinomajas ja 1. detsembril Genialistide klubis, kust võib publik oodata korraliku kütet ja suurepärast produktsiooni alates valgusest kuni taustal mängivate videoteni.

Grete-Liisa Sihver on erinevate kunstnike abiga nii Eestist kui välismaalt loonud kontserti jaoks videod, et anda visuaalselt edasi lugude mõtet. Igal lool saab olema oma disain olenevalt selle temaatikast ja meeleolust. Disaini on kasutatud ka albumi kaante vahel.

Surgent on meloodiline, mitmekülgne ja rusuvalt raske progressiivne death metal bänd Eestist, mis ammutab inspiratsiooni erinevatest kultuuridest ja žanritest. Bänd sai alguse peale legendaarse bändi Horricane lagunemist kui selle liikmed Jaan ja Jüri otsustasid oma loomingulise energia suunata uude projekti mis sai nimeks Surgent.

Bändiliikmed on mänginud ka veel mitmetes teistes nimekates bändides nagu Recycle Bin, Finish Me Off, Paean, Ocean Districts, Kaschalot jpt.

Bänd on albumilt varasemalt välja andnud kaks muusikavideot lugudele «Hollow Doctrine» ja «Blood Offering» ning kaks singlit «Peak of Repression» ja «Beast of Prey».