November – kodukäimise ja kõngemise kõrgaeg

On aeg öelda selgelt ja julgelt välja kibe tõde, üks järjekordne poliitkorrektsuse huvides vaiba alla pühitud teaduslik fakt, mille avalikuks tunnistamiseks «kallutatud ja suukorvistatud» peavoolumeedial, nagu «vabades» foorumites süüdistavalt osutatakse, justkui tegelikult söekust ei jätku. Ja see tõde on: me elame murrangulistel päevadel. Kõik meie ümber kangestub, kõduneb, külmub, kooleb, tardub, tuhmub... Süvaloodus tegutseb kalgilt ning karistamatult.

Aga et eelesitatud uudis oleks nii emotsionaalses kui empiirilises plaanis tasakaalustatud, saagu siia lisatud, et see pole veel siiski päris lõpp. Lihtsalt üks järjekordne november – aeg, mil pimedus hakkab taas kõigil põhjapoolsetel laiuskraadidel võtma valguse üle suurt seljavõitu. Aeg, mil kaamose külmade sõrmede niiske pitsitus on inimese näruse hinge ümber kõige tugevam. Loodus leinab neil päevil iseennast, marsib püstipäi vääramatusse varjusurma. Ning inimene, eluslooduse isehakanud eliit, otsapidi koos temaga.

Samas tunneb ilmselt enamik meist sügistalvise miljöö ja meeleoluga omamoodi masohhistlikul moel hingelist sidet ning osadust. Kas november pole mitte poolametlikult eestlaste rahvuskuu? Need – eeldan, et üksikud –, kelle jaoks on seda eelkõige juuni või juuli, mil «laupäevaõhtuselt lõhnavad kased ning hämarik koidule ulatab käe», on ilmselt heljunud hiljuti koos laetud pangakonto, suurte kohvrite ja koduse päikeseprillitagavaraga läbi lennujaama turvaväravate ega kavatse kodumaale naasta enne, kui seda teevad rändlinnud.