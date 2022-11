KULTUURIS KUUM ⟩ Taavi Teplenkov: kui me annet ei jaga, siis see võetakse ära

Hiljuti lavastajadebüüdi teinud näitleja Taavi Teplenkov (47) ütleb, et ilu on talle peamine. Ilu päästab maailma, ilu on see, mis teda käivitab, ning see oli ka tema lavastuses peamine: et seal on kõik ainult head inimesed. «Ka see, et see ilu läheb katki, on ilus.»