AK ⟩ Wagneri palgasõduri pihtimus

Elukutselise sõjaväelasena ja Venemaa patrioodina, nagu ta ise rõhutab, on Marat Gabidullini tee sõjakoolist armeeteenistusse ja sealt edasi palgaarmeesse üsna loogiline, kui siin poleks ühte «aga» – palgasõdurid on Venemaal seadusega keelatud. Seda tõsiasja tunnistades langeb kogu tema karjäär kõverpeeglisse, muutub sama kimäärseks, nagu on kujunenud Venemaa ajalugu ja ühiskonnas valitsevad olud viimased 15–20 aastat.

Ta püüdis aastaid tegeleda veel äriga, et toita peret, kuid pidi lõpuks järeldama, tal pole pole ärisoont ning on välja õpetatud ikkagi sõdimiseks. 2015. aastal sai ta oma vanalt sõbralt, elukutseliselt sõdurilt Samurailt teada, et erusõjaväelasena on tal võimalik liituda erasõjaväelaste üksusega. Üle aastate treeninglaagrisse jõudnuna tundis ta tõelist rõõmu. Ta läbis kõik katsed probleemideta ning sai koha põhikompaniis. Ta alustas lihtsõdurina, kuid tõusis lõpuks kompanii juhiks.