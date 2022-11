AK ⟩ Mureaegade kaardistus. Subjektiivseid muljeid objektiivsest teosest

ENSV kirjandusega oli põhimõtteliselt analoogiline lugu, loomulikult mikroskoopsemas mastaabis. Tähtis polnudki see, kui hästi sa kirjutasid, otsustas hoopis see, kui lähedale olid sa ennast intrigeerinud kompartei juhtkonnale, sellest sõltusid hüved, mis sulle jagati. Kui sa elasid kirjanike majas, kui sa kuulusid kirjanike liidu juhatusse, siis olid sa hea kirjanik, kui sa kirjanike liidust välja jäid, siis polnudki sa kirjanik.

Leidus koguni mittekirjutavaid kirjanikke, aga kuna nad olid liikmed, siis olid nad ikkagi hüvede saajad, loomingu asemel oli oluline end mõjukaks sepitseda. Ja eks mõni tavalugejagi ei usaldanud oma meeldimismaitset, vaid orienteerus autorite rägastikus selle järgi, kui kõrgel on too kirjanik nii-öelda ametlikult.

Umbes taolist mõtet on leebemal moel esitanud ka Sirje Olesk oma 300-leheküljelise uurimuse «Aegade lugu. Kirjanike liit Eesti NSV-s» sissejuhatuses, kui tsiteerib Paul-Eerik Rummot: «Ei maksa unustada, et tegelikult on kirjandus ikkagi üks ja kirjanike liit teine asi. Nõukogude režiim sulatas need väga kuuma tulega ja väga kõvasti kokku.»