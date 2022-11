Esilinastub esimene Eesti ooper-vestern peaosas Tambet Tuisuga

Kui Mario (Ekke Hekles), veidi lühikese sütikuga, kuid õiglane lindprii, vanglast vabaneb, on tema ainukeseks sooviks naasta koju oma ema ja õe, Ada (Triin-Eliis Süld), juurde. Ei lähe kaua, kui elu ta uuesti pahandustesse kisub. Nähes pealt, kuidas üht naist rünnatakse, on Mario sunnitud haarama oma relva ja kurjategijat karistama, jättes talle alles vaid ühe käe. Kohalik šerif (Tambet Tuisk) kuuleb, millega Mario on hakkama saanud ning seab oma uueks eesmärgiks viimane kinni püüda.

Šerifil pole sooja ega külma naisterahvast, keda rünnati või mehest, kelle käe Mario just otsast ära lasi. Ta jahib ainult Mariot, et oma isa eest lõplikult kätte maksta. Samal ajal jõuab Adani sõna, et Mario on rongis, teel koju ning šerif tema kannul. Ada peab kiirelt tegutsema, et peatada rong ja jõuda Marioni enne, kui šerif seda teha jõuab. Õnneks on tal abiks üks mootorratas ja tema hääl.