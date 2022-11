Legendaarsest Rock Hotelist valmis telesari

Sarja peaosades on bändi liikmed Heigo Mirka, Tiit Kõrvits, Margus Kappel, Ivo Linna ja Harry Kõrvits.

Eesti mõistes on populaarsus üüratu ning bänd esineb praktiliselt viiel päeval nädalas kogu Eestis. Pole kohta, kus Rock Hotel üles ei astu – Saaremaast Antslani ja publikurekordid purustatakse kõikjal. Õnnega on koos need koolijuhid ja õpetajad, kel õnnestub saada Rock Hotel oma lõpupeole esinema.