PÖFFi soovitus: Vaikne tüdruk ⟩ See film võistleb meie «Kaleviga» Oscari pärast!

«Vaikne tüdruk» põhineb Claire Keegani jutustusel «Foster», mis ilmus esmakordselt 2010. aastal ja mida te saate kiire guugeldamisega leida avaldatuna New Yorkeris ja see on täismahus loetav. Lugu ise on lühike, film tundub nagu oleks pikema romaani järgi tehtud. Mulle meeldib, kui ma saan kirjaniku töö ekraniseeringu enne ära vaadata ja siis loo originaalis kirjapanduna peale lugeda, niimoodi saab mu meelest kõige paremini aimu, kui suure töö on režissöör ära teinud, eriti juhul kui lugu on lühike ja film on hea.