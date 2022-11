NÄDALA PLAAT ⟩ Boss tahtis lihtsalt laulda

See on The Commodersi 1985. aasta hiti «Nightshift» uusversiooni video. Imekaunis ja väega pala, mis oli pühendatud enneaegselt elust lahkuma sunnitud suurtele soulimeestele Marvin Gayele ja Jackie Wilsonile. Seesama video saab perfektselt pihta terve Bossi uue albumi kontseptsioonile. Hea muusika ei sure, õige klassika ei kaota ajas oma väärtust ning ükski ruum pole kunagi lõpuni pime.