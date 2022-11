Kultuurisoovitused ⟩ Kindel laks: Will Smith ja kahtlane tulevik

​Will Smith, mis nüüd?

Näe, pruugib ainult Oscari-galal ühele koomikule (Chris Rock) vastu kõrvu anda ja juba ilmubki sinust eesti keeles raamat. Aga nii juhtus tavalise Lääne-Philadelphiast pärit poisiga, kellest sai Will Smithi nime all üle maailma tuntud muusik ning näitleja. Ta on võitnud Oscari ning olnud kaks korda nominentide seas, kuid sai selle kuulsa rüseluse tõttu tseremooniale kümneks aastaks uksekeelu. Samal ajal on ta lauljana pärjatud Grammy auhinnaga, lisaks silmapaistvale karjäärile filmi- ja sarjanäitlejana on ta ilmutanud mitu plaatinaplaadiväärilist albumit.