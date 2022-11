KEHA KULTUURIS ⟩ Väga oluline küsimus: kas poiss või tüdruk?

Tuleva aasta veebruaris avatakse ERMis näitus «Õige keha, vale keha?», mis heidab valgust keha kultuurilistele tähendustele Eestis. Need on olnud päevakorral minevikus, kuid tekitavad arutelusid ja vaidlusi ka tänapäeval.

See on näitusele pühendatud artiklisarja esimene lugu, mis räägib avatava näituse põhjal sellest, kuidas on Eestis kaitstud ja koheldud rasedaid naisi, sünnitajaid ja vastsündinuid.