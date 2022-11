Peoks valmis!? Ansambel Scooter saabub PÖFFile

Pimedate Ööde filmifestivalile tuleb nädalavahetuseks külla legendaarne Saksa ansambel Scooter eesotsas solist H. P. Baxxteriga. Bänd esitleb Tallinnas ja Tartus verivärsket dokumentaalfilmi «FCK 2020. Kaks ja pool aastat koos Scooteriga» – see on pilguheit ühe legendi taha, mis on tehtud Covidi ajal, kui artistidel tuli leiutada täiesti uusi viise, kuidas ellu jääda ja kontserte anda.