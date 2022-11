Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja tunnustuspreemia laureaat on Tiina Pikas

Tänavune laureaat Tiina Pikas on väsimatu flamenkotantsukultuuri ja -kogukonna edendaja Eestis. Tiina õppis 1979-1982 Viljandi Kultuurhariduse koolis tantsuõpetaja erialal ja 1984 suunati ta tööle Võhma kultuurimaja direktoriks. Kümne aasta jooksul oli Tiina kogu sealse kultuurielu korraldaja juhendades lisaks teistele huviringidele seitset tantsuringi ning korraldades esinemisreise, hooajalisi tantsukontserte ja kõiki muid kultuuritegevusega seotud sündmusi. Sellel ajal tantsisid Võhmas kõik lapsed esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini, lisaks täiskasvanute rahvatantsurühmad. 1990-1995 õppis Tiina Tallinna Pedagoogikaülikoolis kultuuriharidustöö organisaator-metoodiku erialal. Veel on Tiina õppinud Tallinna Ülikoolis kästitööesemete kunstilist kujundamist ja Tartu Ülikooli tantsuantropoloogia kursusel flamenkokultuuri. 2011 õppis ta Hispaanias Sevillas Cristina Heereni Flamenkokunstide koolis flamenkokunsti ja -muusika ajalugu ning flamenkotantsu.

1995 kolis Tiina perega Tartusse. Ta on töötanud Tartu Taara puiestee lastekodu kunstiõpetaja ja kasvatajana, Tartu Laste ja Noorte majas minitekstiili õpetajana ja Tartu Katoliku kooli käsitööõpetajana. 1999 asutas Tiina flamenko- ja kõhutantsustuudio Duende, milles on võimalik õppida ka klassikalist india tantsu – Duende on siiani ainus omataoline Tartus ja Lõuna-Eestis. Tiina on aastate jooksul loonud toimiva metoodika erinevas vanuses ja erineva tasemega (flamenko)tantsijatega töötamiseks, suutes arusaadavalt ja selgelt juhendada nii algajaid, harrastajaid kui ka kutselisi tantsijaid. Paljud õpilased on järjepidevalt Tiina rütmides liikunud juba aastaid, mõned lausa kakskümmend aastat, ja mitmed õpilased on oma tantsuteed jätkanud ise flamenkotantsu õpetama hakates.