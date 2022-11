Perekondlik peielaud, kus süüakse hirmu

Olen näinud Priit Pedajase lavastust (Eesti Draamateater, 2010), kus Ita Ever pälvis Violeti rolli eest naispeaosatäitja auhinna; samuti John Wellsi filmi (2013) Meryl Streepiga peaosas. Olin veendunud, et see näidend pakub värvikaid rolle, ent jääb siiski trafaretseks, igavapoolseks peredraamaks. Kiusatus on lisada märksõna «kitšilik».