Vilepuhuja, tema naine ja ihukaitsjad

Kogemus näitab, et kui PÖFFi kataloogis tuleb vastu sõnapaar «must komöödia», siis on tavaliselt tegu filmiga, mis tegelikult pole kuigi naljakas. Kui veab, siis on see vähemalt hästi tehtud. Briti sõltumatute filmide näitlejana tuntud Neil Maskelli «Vilepuhuja» on hästi tehtud, iseäranis režissööridebüüdi kohta. Ja seda vaadates saab naerdagi.