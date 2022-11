Arvustus ⟩ Dokumentaal Rock Hotelist: stiilne ja ootamatult terav

2022. aastal ütles Ivo Linna ajakirjale Kroonika napisõnaliselt, et Rock Hotel on andnud oma viimase kontserdi ning 1978. aastal loodud bänd on otsustanud pillid kotti panna. Miks, seda Linna ei täpsustanud. Ei täpsustanud ka keegi teine. Harry Kõrvits lubas vaid, et vastused tulevad... dokumentaalseriaalis. Nüüd on see seriaal kohal ning esimene osa vaadatav Telia Inspira kanalil.