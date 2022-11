Olete öelnud, et Soomes ei ole tehtud sellist filmi, kus alkoholismi oleks hästi näidatud. Kas «Suur noos» on see film, kus alkoholismi näitamine on ehe?

Ma mõtlesin pigem seda, et ei ole tehtud või ei ole mina näinud häid alkoholismi käsitlevaid Soome filme. Nendes joomafilmides on mäda see, et seal on kindla peale vaja moraali lugeda. Filmist käib läbi selline joon, et tegelased on alkoholismi küüsis ja siis nad lõpuks saavad aru, et see on halb ja tuleb ennast parandada. Sellised lood ei ole väga huvitavad.