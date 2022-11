PÖFFISOOVITUS ⟩ Tel Avivi öös leidub tähelepanuväärseid asju ja inimesi

Filosoofilise pardi-seose toobki filmi sisse viies karakter, veider introvert Elias (Sarel Piterman), kellele on siirdatud uus süda ja kes kõige muu hulgas ka Annasse armub. Linnalegend konteineritäiest kummipartidest, kes nüüd kõik eri suundades hulbivad, on mikroskoopiline läbilõige Iisraeli ühiskonnast. Need viis karakterit on inimesed meie hulgast, kes elavad oma elusid nii hästi kui oskavad.