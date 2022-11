Arvutimängud näitavad meile virtuaalmaailma argisust

Juba üksnes ea tõttu arvutimängudega rohkem kui põgusalt kokku puutunud inimesena ei saa ma kindel olla, et näitus on kõigile võrdselt ligipääsetav. Mängumaailmaga mingil määral tuttav inimene on võib-olla võimeline tõmbama seoseid, mis aitavad arvutimänguteemalist kunsti rohkem mõista. «Crawl out Through the Fallout» on ennekõike arvutimängude ja nende mängimise näitus, mitte katse neid seletada.