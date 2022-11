Sel nädalal toimub Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss

Lauljaid on tänavu Eestist, Serbiast ja Hiinast. I voorus alustab 15 lauljat: Nikola Gracanac (tenor), Kristjan Häggblom (bass), Kadi Jürgens (metsosopran), Tambet Kikas (bass), Merit Kraav (sopran), Kadri Kõrvek (sopran), Joonas Käsper (bariton), Brigitta Listra (metsosopran), Brett Pruunsild (bariton), Rael Rent (metsosopran), Eva Maria Shepel (metsosopran), Annabel Soode (sopran), Keiti Strömqvist (metsosopran), Triin-Eliis Süld (sopran), Yixuan Wang (tenor).

Konkursi kavas tuleb osalejatel esitada ooperiaariaid ja soololaule, kõik voorud toimuvad klaveri saatel ja on publikule avatud. Sündmuse otseülekanded on jälgitavad YouTube-live´na. Otseülekande lingid on leitavad kodulehelt muusikafestival.ee ja konkursi Facebooki lehelt www.facebook.com/VelloJyrnaKonkurss.