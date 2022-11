Loe katkendit Mehis Heinsaare uuest romaanist «Kadunud hõim»

Peosaali tagasi jõudnud, avastasime, et vahepeal on keegi meie konjakipudeli laualt pihta jõudnud panna. Et aga Feliks keeldus vestlust ilma kangema kraamita jätkamast, tegin ettepaneku, et ostan puhvetist kaks tassi kohvi ja kahesajagrammise Napoleoni, tema aga rääkigu oma lugu edasi.

„Jah. On aga veel midagi, mis mulle siiamaani rahu ei anna, ja miks ma seda kõike sulle ülepea rääkima hakkasin,“ jätkas Feliks pärast seda, kui olime joonud lonksu kohvi ja pitsi kangemat kraami hinge alla visanud. „Arhiivides kohapärimuse kogumisretki kokku arvates märkasin kummalist asja: viimase seitsmekümne aasta jooksul on fikseeritud neliteist rahvaluule pärimusretke sinnakanti. Kuid kahel korral, mis said teoks vastavalt tuhande üheksasaja kolmekümne neljandal ja seitsmekümne viiendal aastal, jäid kogumisretkel osalejad teadmata kadunuks. Kolmekümne neljandal aastal oli tegu noore abielupaariga, kes asusid paatidega teele Tohvrist Kuusekäära suunas aprillikuise suurvee ajal, tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal aga jäi kadunuks kaks noormeest, Tartu ülikooli viimase kursuse tudengid. Kaduma jäämist seletati mõlemal korral kevadise suurveega, kuna mõlemad retked said teoks nii-öelda viiendal aastaajal, mil kohalikud elanikud ainult paatidega liigelda saavad. Seetõttu arvati, et kevadiselt kiire vooluga jõgi ajas etnograafide sõidukid ümber. Kuid õhku jäi palju küsimusi: kummalgi korral leiti hiljem küll paadid üles, ohvreid aga mitte. Nagu oleksid nad õhku haihtunud! Ka hiljem ei ilmunud noorte inimeste surnukehad enam kusagil pinnale, ei leitud neid ka jõkke langenud puude taha takerdunud risu seest mitte. Asja muudab veel huvitavaks see, et säärane asi on juhtunud kaks korda, mis siis et pea poolesaja-aastase vahega. Jah, öeldakse küll, et suurvee ajal on paadimatkajaid palju ning säärased kurvad õnnetused vahel lihtsalt juhtuvad. Aga sel juhul küsin ma omakorda vastu: miks jäid kadunuks just need inimesed, kes läksid sinnakanti vanu lugusid koguma?“