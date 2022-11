Valgevene vastupanufilmid nüüd PÖFFil

Lisaks seanssidele leiab PÖFFi filmitööstusüritusel Industry@Tallinn & Baltic Event aset vestlusring «Feels Like Home: Facing the displacement and building a film community in exile» («Tundub nagu kodus: tõrjutus ja filmikogukonna ülesehitamine võõrsil»), mis käsitleb filmitegemist eksiilis ja kus osalevad Sasha Kulak, Andrei Kutsila, Volia Chajkouskaya, Alina Kovšõk ja Marianna Kaat ja Ben Dalton.