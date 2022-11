Fännid said petta? Kirjastaja kutsub tagasi Bob Dylani autogrammiga raamatud

Pettus tuli välja, kui fännid asusid veebis autogramme võrdlema ning selgus, et lubatud käsitsi kirjutatud allkirja asemel on enamik fänne saanud autopeni tehnoloogia abil signeeritud raamatud, mis kollektsionääride maailmas on väärtusetud.

Õnnetud Bob Dylani fännid, kes kulutasid ligi 600 dollarit, et soetada «isiklikult allkirjastatud» eksemplari Dylani uuest raamatust «The Philosophy of Modern Song», millest oli allkirjastatud eksemplare kokku 900, saavad raha tagasi pärast seda, kui kirjastaja Simon & Schuster tunnistas pühapäeva pärastlõunal, et on saanud hulgaliselt kaebusi allkirjade kohta, mis on tegelikult mehaanilised duplikaadid.

Raamatud hakkasid ostjate postkastidesse jõudma möödunud reedel ning ostjad hakkasid kiiresti märkmeid ja fotosid võrdlema ning mõistsid, et raamatud olid ilmselt allkirjastatud autopeni abil, mis jäädvustab küll tõelise allkirja, et reprodutseerib selle hoopiski masinaga töötav pliiats. Avalikes foorumites fotosid ja allkirju jaganud ostjad on pühapäevase seisuga suutnud tuvastada kokku 17 erinevat allkirjavarianti.

«Tahame vabandada nende ees, kes ostsid «The Philosophy of Modern Song» piiratud väljaande. Nagu selgub, sisaldavad piiratud väljaanded küll Bobi originaalallkirja, kuid koopia kujul. Me töötame selle kallal ja tagastame kõigile ostjatele raha koheselt,» seisab Simon & Schuster avalduses.

Simon & Schusteri puhul on tegemist sama kirjastusega, mille pärast käivad hetkel kohut maailma suurim raamatukirjastus Penguin Random House ja Paramount, kellele Simon & Schuster kuulub. Kaks suurfirmat loobusid möödunud nädalal 2,2 miljardi dollari suurusest ühinemislepingust, teatas Penguini omanik esmaspäevases avalduses, mistõttu on Penguin Random House kohustatud maksma Paramountile 200 miljonit dollarit taganemistrahvi.