Suri «Ristiisa» filmide produtsent

Frederickson õppis Šveitsis, Lausanne'i ülikoolis ning alustas seejärel karjääri 1963. aastal Roomas, filmi «Natika» produtsendina. Paar aastat hiljem liitus ta Sergio Leone filmiga «The Good, the Bad and the Ugly» tootmisjuhina, kus kohtus Clint Eastwoodiga, kellest sai Fredricksoni kauaaegne sõber.

Fredricksoni produtseeritud filmide hulgas olid teiste seas veel ka Francis Ford Coppola «Ristiisa III osa», «One From the Heart» ja «The Outsiders», mis filmiti tema sünnilinnas Oklahomas, Weird Al Yankovici «UHF», «South of Heaven, West of Hell».