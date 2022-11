Ennäe! Terry Pratchetti järgi tehtud film sai treileri

Lugu räägib Maurice’ist, kavalast kassist, kes ühel päeval avastas, et oskab mõtelda ja rääkida. Sellest päevast saadik on ta koos õpetatud rottide ja veidi naiivse poisi Keith’ga käinud linnast-linna ning väikeste kelmuste abil raha kokku ajanud. Kuid ühel päeval satuvad nad linna nimega Bad Blintz, kus tundub toimuvat midagi salapärast. Koos nutika linnapea tütre Malicia’ga tuleb seltskonnal kokku võtta julgus ning seekord oma oskuseid headuse nimel kasutada ja võib juhtuda, et head teod toovad kaasa midagi palju tasuvamat.