Franz Schuberti vokaaltsükkel «Luigelaul» kõlab Pärnus, Tallinnas ja Tartus

Läbi aegade suurimaks laululoojaks peetava Schuberti meloodiaanne on erakordne isegi geniaalsete heliloojate seas. Schubert pani aluse kammerlaulu žanrile, kõik hilisemad laululoojad on tema loomingu seadnud endale kõrgeks eeskujuks. Saksa helilooja Robert Schumann on Schuberti kohta öelnud: «Kõik, millele langeb ta pilk, muutub muusikaks.» Schuberti muusika hingestatus ja väljendusrikkus on täidetud taevaliku õrnuse ja poeetilisusega. Tema inspiratsiooniallikaks olid kaasaegsed poeedid Wilhelm Müller, Ludwig Rellstab ja Heinrich Heine, kelle tekstidele lõi ta oma kuulsad vokaaltsüklid «Ilus möldrineiu», «Talvine teekond» ja «Luigelaul».