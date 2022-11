Vanemuises esietendub ballett-muinasjutt «Pähklipureja ehk Imeline jõuluöö».

Tomminga sõnul on lavaloos kesksel kohal noore inimese maailmataju, fantaasia, filosoofia ja neist lähtuvad suhteliinid läbi ühe lapse silmade. «Peategelase südamevalu ja empaatia oma kujutletavate tegelaste suhtes on päris, sügav ja puudutav. Tšaikovski ballettmuinasjutt võiks ammenduda ka ainult esimese vaatusega, kus me näeme lõbusat jõuluõhtut erinevate tantsude ja stseenidega jõulukuuse ümber. Eriliseks teeb selle jõuluõhtu üks külaline – nukumeister Drosselmeyer, kes lisaks paljudele kingitustele on meisterdanud tinasõdurikujulise pähklipurustajast nuku, kelle välimus pigem peletab lapsi. Ainuke, kelle süda nuku vastu külmaks ei jää, on peretütar Maria. Stseenis, kus Maria võtab katkise nuku oma embusesse, ongi loo kõige olulisem koht, mis on just jõulude ajal erilise tähendusega, kujutades hoolivust, sallivust ja armastust lähedaste suhtes,» kirjeldas Tommingas.