Kes kirjutas aasta parima ilukirjandusliku debüütteose?

Vaidlustamata mingil moel või määral žürii otsust, pean siiski tunnistama, et mulle näis seniloetud debüütidest kõige küpsem ja isikupärasem just Lilli Luuki romaan «Minu venna keha». Või teab žürii teda nomineerimata jättes midagi, mida mina lihtsa inimesena ei tea: et Lilli Luugi nimi on tegelikult pseudonüüm ning selle taha varjab end autor, kes on varem ilukirjandust avaldanud teis(t)e nime(de) all?