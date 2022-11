EKSKLUSIIVNE ESMAESITLUS ⟩ Elephants From Neptune'i verivärske muusikavideo pöörab vaataja rokiusku

Elephants From Neptune andis 27. oktoobril välja kontseptuaalalbumi «Boogieland», millelt on varasemalt ilmunud singel «Motel Blue», mis jõudis ka Raadio 2 TOP 20 edetabelisse. Album on inspireeritud 70ndate kõrberokist ning sellele on lisatud paras annus müstikat, psühhedeeliat ja van head rock n' rolli!