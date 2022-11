KULTUURIS KUUM ⟩ Tolk, Maimik ja Pekarev räägivad, kuidas sünnib «Sassis»

«Sassis» on omaette pärl Eesti lavastuslike teleseriaalide seas, ent nagu ütleb ka koomikute kirjutamata reegel, siis saab kõige parema nalja just elust enesest. Sellest tuleb juttu ka seekordses episoodis: milline nali kõlbab kõige paremini komöödiaseriaali panna, kas mõni inimene on ka solvunud, et nad enese teadmata on seriaali jõudnud ja millised piinlikud seigad on seriaali tuumiku eludest «Sassis» kaudu teleekraanile igaveseks talletatud?