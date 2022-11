Eesti Rahvusmeeskoor ja Eesti Kontsert tähistavad helilooja Galina Grigorjeva juubelit

2014. aastal Eesti Rahvusmeeskoori välja antud Galina Grigorjeva autoriplaat «In paradisum» pälvis 2015. aastal Eesti muusikaauhindade galal parima klassikaalbumi tiitli. Kontserdil kõlab meeskoori esitusel tsükkel «Nox vitae» Innokenti Annenski tekstile. See on 5-osaline teos, mille meeskooriseade valmis 2006. aastal. Kõlavad teosed koorile ja tšellole 1Бог Господь» ja «Молитва», a cappella teosed «In paradisum» ja 2022. aastal valminud «Agnus Dei2. Kõigi nimetatud teoste (või seadete) esmaesitajaks on olnud Eesti Rahvusmeeskoor.

Galina Grigorjeva looming on tähelepanuväärne oma hingestatud ja peenekoelise kõlastiiliga. Tema muusika lähtepunktiks on meloodiline mõtlemine. Grigorjeval on tugevad seosed slaavi vaimuliku muusika traditsiooniga, aga ka vanema euroopa mitmehäälsusega. Tema muusika hingav retoorika on lähedane Pärdile, kuid isikupärase harmooniatajuga. Grigorjeva on minimalist selle sõna avaramas tähenduses. Tema teostes on palju õhku, mis annab muusikale ruumi hingata. Grigorjeva on tähelepanelik iga üksikintervalli ja intonatsiooni väljendusvõime ja tähenduse suhtes. Tema vokaalmuusikas on ülisuur tähtsus tekstivalikul, tihti kasutab ta iidseid vene- ja ladinakeelseid sakraaltekste, aga ka vanavene folkloori ja luulet.