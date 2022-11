Ruudu Ulas avab oma esimese näituse

Reedel avatakse ARS Projektiruumis Ruudu Ulase näitus «Keerulised asjad», mille käivitavaks jõuks on hõõrdumine ruumiliste paratamatuste ja meie emotsionaalsete vajaduste vahel. Teosed sel näitusel on üksteist toetavate, aga ka välistavate radade kohtumispaik.

«Keerulised asjad» on väljavõtted situatsioonidest, mis on aja vahele kinni kiilunud. Pealkiri viitab praeguse aja nihestatud väljavaadetele, kus puudub teadmine, kuhu meie valikud meid viima peaksid. Hoolivus ka arusaamatu ja ootamatu suhtes avab Ulase empaatiat ümbritsevasse.

Ulase kunstnikupositsioon lähtub suhtest fotograafiasse, ta küsitleb kaasaaegse foto võimalusi ja esitusviise. Näitusel on tervikuks seotud foto, video ja installatsioon. Sel korral on autor keskendunud suuremõõtmelise foto ja täpsete ruumimuudatuste omavahelistele suhetele.

Näituse materjal on kogunenud mitme aasta jooksul erinevates riikides. Varasemad teosed on uuel kujul vormistatud praeguse näituse jaoks.

Ruudu Ulas (s. 1987) elab ja töötab Londonis. Ta lõpetas Royal College of Artis fotograafia eriala (MA, 2021) ning on õppinud Glasgow School of Artis (BA(Hons), 2018) ja HGB Leipzigis (2016-2017). Ruudu Ulase magistriõpinguid on toetanud Ene Graubergi Fond ja Adamson-Ericu stipendium.