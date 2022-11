Vägi ja vallatud helid Hullunud Tartul

Natuke veider on enda last iseloomustama hakata. Mitte et ma väidaksin, et Hullunud Tartu on (üksnes) minu laps, aga minuta poleks ta tõenäoselt praegusel kujul sündinud. Alates aastast 2019 kulgevad meie teed aga lahus. Olen õnnelik, et omal ajal sai taandumisotsus tehtud, sest Siim Lill veab üritust väga elusalt ja rõõmuga.