«100% Narva»: unikaalne lavastus inimestest meie ümber

«Kui mind 1986. aasta juunis sõjaväe väljaõppele kutsuti, me juba teadsime, mis meid ees ootab. /…/ Minu seltsimehed ja mina saame paar korda aastas kokku, et mälestada kahte sündmust: «musta» päeva 26. aprillil, mil neljas üksus plahvatas, ja «punast» päeva 1. detsembril, kui üksus suleti sarkofaagiga. Narvast saadeti 450 inimest, praeguseks on meist alles 100.»

Nii meenutab Tšornobõlis toimunut üks sajast Narva elanikust, kes osales lavastuses «100% Narva». Lavastuses vastavad sada inimest mitmesugustele küsimustele, teiste seas: «Kes on selle poolt, et Eestis oleks oma tuumaelektrijaam?» See mees on tuumajaama vastu. Ja tema loo lõppu lugesin ma subtiitritest, sest mehe enda hääl katkes enne, kui ta looga lõpuni jõudis. Need on päris inimesed, päris lood.