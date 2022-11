Vaata Kristiina Ehini ja Silver Sepa uue loo «Inglisillal» videot!

Laulu tegelaste kohtumispaigaks on müütiline aegruum Tartu Ingli- ja Kuradisillal ning see räägib sügiskaamose ja kevadise õitsemisaja igavesest vaheldumisest, armastuse otsimisest ning hea ja kurja võitlusest inimhinges. Laulu sõnad pärinevad Kristiina Ehini vastilmunud luulekogust «Janu on kõikidel kaks».