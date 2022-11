Maria Faust salvestas muusikastiilide täieliku crossoveri «Maarja Missa»

ÜRO on kuulutanud 25. novembri Rahvusvaheliseks Naiste Vastu Suunatud Vägivalla Lõpetamise Päevaks. Estonian Record Productions’i all ilmunud «Maarja Missa» CD ja LP on just sellele teemale pühendunud.

Maria Faust uus album «Maarja missa» Foto: Albumikujundus

Maria Faust: «Koduvägivald on kõige suurema sõja alge. Kõikide vägivalla probleemide alge on armastuse puudus,» ütleb artist. «See on mu esimene «klassikaline suurteos», kuigi eks mu looming hõljub ju läbivalt klassikalise ja džässmuusika vahel,» lisas Maria Faust.

Dirigent Endrik Üksvärav: «Teos on kirjutatud Collegium Musicale tellimusel ja on hea meel, et Maria selle väljakutse vastu võttis. Lähisuhte vägivald ei sõltu geograafilistest piiridest, see teema puudutab väga paljusid, ka Eestis. Teame, et muusikateosest ei piisa olukorra muutmiseks. Kuid loodame, et see pakub lohutust ja usku.»

Produtsent Peeter Vähi: «Missa pole ainuüksi ühe andeka džäss-saksofonisti loomingukatsetus, julgeksin seda nimetada Maria Fausti senise loomingu absoluutseks tipuks.»